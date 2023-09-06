В Нижегородской области следователи задержали врача за подмену онкопрепаратов для пациентов

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии Семеновской ЦРБ. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Имя подозреваемого не называется.

По версии следствия, с ноября 2022 по июль 2023 года он поручал медикам своего отделения вводить онкопациентам физраствор либо в меньшей дозировке противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты. До нужного объема дозировку доводили с помощью физраствора.

По данным «Вести. Дежурная часть», речь идет о заведующем отделением Олеге Тюкалове. Сэкономленные таким способом препараты он продавал на черном рынке. Тюкалов свою вину не отрицает, но утверждает, что действовал не из-за корыстных побуждений. По его словам, он пытался таким образом сохранить препараты для людей, которым еще можно помочь. Как пишут «Известия», вопрос журналистов о том, действительно ли лекарства уходили на черный рынок, онколог оставил без комментариев.

Заведующий отделением был задержан на рабочем месте, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.