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В Нижегородской области...

В Нижегородской области следователи задержали врача за подмену онкопрепаратов для пациентов

06.09.2023
17:16
Артем Косенок
Следователи задержали в Нижегородской области завотделением районной больницы за превышение должностных полномочий. По версии следствия, врач поручал сотрудникам своего отделения вводить онкопациентам физраствор вместо препаратов.  
Фото: rawpixel.com/ru.freepik.com

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии Семеновской ЦРБ. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Имя подозреваемого не называется.

По версии следствия, с ноября 2022 по июль 2023 года он поручал медикам своего отделения вводить онкопациентам физраствор либо в меньшей дозировке противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты. До нужного объема дозировку доводили с помощью физраствора.  

По данным «Вести. Дежурная часть», речь идет о заведующем отделением Олеге Тюкалове. Сэкономленные таким способом препараты он продавал на черном рынке. Тюкалов свою вину не отрицает, но утверждает, что действовал не из-за корыстных побуждений. По его словам, он пытался таким образом сохранить препараты для людей, которым еще можно помочь. Как пишут «Известия», вопрос журналистов о том, действительно ли лекарства уходили на черный рынок, онколог оставил без комментариев.

Заведующий отделением был задержан на рабочем месте, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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