В «Нижфарме» заявили о продолжении работы компании на российском фармрынке

Группа компаний «Нижфарм» продолжает работать на российском фармацевтическом рынке и выполнять все обязательства перед пациентами, сотрудниками, партнерами и поставщиками, заявили «ФВ» в пресс-службе фармкомпании.

В «Нижфарме» подтвердили, что в должность гендиректора вступил Дмитрий Исаченко, как стало известно ранее.

«Оксана Позднякова продолжит осуществлять операционное управление бизнесом компании в роли генерального менеджера и будет отвечать за обеспечение бесперебойного производства и поставок лекарственных средств», — поделились в пресс-службе компании.

4 апреля президент подписал указ о введении временного управления в АО «Нижфарм»: 100% акций компании, находящиеся в собственности люксембургской компании Nidda Lynx, переданы во временное управление компании «Фармирус». Решение стало неожиданностью и для отрасли, и для производителя.