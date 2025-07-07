В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети

Генерального директора АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре Омской области. Речь идет об Игоре Богдашине, уточнили РИА «Новости» в надзорном органе. Его подозревают в хищении более 4 млн руб. из бюджета региона.

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по март 2025 года, подозреваемый заключил договоры на поставку лекарственных препаратов по завышенной стоимости с подконтрольными юридическими лицами. В дальнейшем через омскую аптечную сеть, принадлежащую акционерному обществу, эти лекарства отпускались в рамках государственных контрактов, заключенных с областным министерством здравоохранения. Вину в совершении преступления Богдашин не признал.

В 2019 году контракт с директором ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» Богдашиным (сеть «Госаптека») был расторгнут по соглашению сторон. Он руководил аптечной сетью более четырех лет, выведя госпредприятие в лидеры по производству СТМ. Тогда этот пост на несколько лет занял Сергей Ловейкин. В сентябре 2024 года главой сети стала Ольга Тарасова. Затем в ноябре 2024 года Богдашин был вновь назначен генеральным директором сети омских «Госаптек».

В марте этого года региональное Минимущества (единственный учредитель АО «Аптечная сеть «Омское лекарство») расторгло контракт с Богдашиным. В апреле он добился через суд восстановления в должности гендиректора. В мае Богдашин снова был снят с руководящей должности, а в конце июня Центральный районный суд Омска в очередной раз встал на его сторону, писал РБК.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас гендиректором АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» является Аркадий Кербель.