В Пензенской области сотрудника Минздрава оштрафовали за разглашение врачебной тайны

В ходе проверки Минздрава Пензенской области региональная прокуратура выявила факты нарушения законодательства об охране здоровья граждан.
Отвечая на обращения трех заявителей о ненадлежащем лекарственном обеспечении их близких родственников, начальник Отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники министерства сообщил сведения, составляющие врачебную тайну: о наименовании, дозировке и количестве лекарственных препаратов, назначенных их родственникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, первый заместитель прокурора области возбудил в отношении начальника отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники министерства дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.14 КоАП РФ.
По результатам его рассмотрения постановлением мирового судьи должностное лицо оштрафовано на 4 тыс. руб.
Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе.
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