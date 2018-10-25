В Пензенской области сотрудника Минздрава оштрафовали за разглашение врачебной тайны

13:51
21 ноября 2018
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В ходе проверки  Минздрава Пензенской области региональная прокуратура выявила факты нарушения законодательства об охране здоровья граждан.

Отвечая на обращения трех заявителей о ненадлежащем лекарственном  обеспечении их близких родственников, начальник Отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники министерства сообщил сведения, составляющие врачебную тайну: о наименовании,  дозировке и количестве лекарственных препаратов, назначенных их родственникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, первый заместитель  прокурора области возбудил в отношении начальника отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники министерства дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.14 КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения постановлением мирового судьи   должностное лицо оштрафовано на 4 тыс. руб.

Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе.  

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