В Пензенской области сотрудника Минздрава оштрафовали за разглашение врачебной тайны

Отвечая на обращения трех заявителей о ненадлежащем лекарственном обеспечении их близких родственников, начальник Отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники министерства сообщил сведения, составляющие врачебную тайну: о наименовании, дозировке и количестве лекарственных препаратов, назначенных их родственникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, первый заместитель прокурора области возбудил в отношении начальника отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники министерства дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.14 КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения постановлением мирового судьи должностное лицо оштрафовано на 4 тыс. руб.

Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе.