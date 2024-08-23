В Перечень ЖНВЛП рекомендовали включить еще четыре препарата

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела 12 предложений по включению лекарств в Перечень ЖНВЛП. В большинстве случаев заявки были отклонены.

В Перечень ЖНВЛП рекомендовано включить инотузумаб озогамицин (онкогематология), алпелисиб (рак молочной железы), анифролумаб (системная красная волчанка), равулизумаб (пароксизмальная ночная гемоглобинурия). Последний включен также в программу высокозатратных нозологий (ВЗН).

На заседании возникла дискуссия о включении таргетных противоопухолевых препаратов. Компании предлагали для России одни из самых низких цен в мире. Так было с препаратами гилтеритиниб и асциминиб. Руководитель Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения Елена Максимкина отметила, что регионы сейчас закупают указанные препараты по решению врачебных комиссий по более высокой цене, и включение этих лекарств в ЖНВЛП по сниженной цене могло бы сэкономить деньги регионов. Эту позицию активно поддержал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев.

Тем не менее перед началом голосования по препарату гилтеритиниб замминистра здравоохранения Сергей Глаголев обратил внимание на риск роста нагрузки на бюджеты регионов. В итоге большинство членов комиссии проголосовали против.

При этом и асциминиб, и гилтеритиниб в 2022 году уже были одобрены комиссией.

Еще один препарат не прошел повторное рассмотрение — даролутамид. Это совместная разработка Bayer и Orion, производится препарат в Финляндии на мощностях Orion. Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин обратил внимание на то, что компания Orion ушла с российского рынка и что есть риск, что препарат в какой-то момент не будет поставляться на рынок.

Кроме того, по его мнению, компания, которая ушла с рынка, не должна получать выгоду от продажи в России лекарств. Он также отметил, что в ближайшее время на рынок должны выйти российские аналоги другого МНН из одного класса с даролутамидом — энзалутамида. Глаголев поддержал позицию Галкина по препарату компании Orion. Нижегородцев отметил, что препарат в России представляет Bayer, которая не уходила из России, а также, что патент на энзалутамид истечет в 2031 году. Комиссия проголосовала против.

На заседании не раз подчеркивалось, что лекарства, не включенные в Перечень ЖНВЛП, могут быть закуплены для пациентов за счет государства. Для этого необходимо решение врачебной комиссии. Иногда пациенты могут получить препарат только по решению суда. Цена закупки при этом будет определена, исходя из рыночной цены, а не зафиксированной в Перечне ЖНВЛП.