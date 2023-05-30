В Подмосковье загорелся завод компании «Константа-Фарма М»

В селе Осташево Волоколамского района (Московская область) произошло возгорание в нежилом двухэтажном здании по адресу Рузское шоссе, 24. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 12:37 мск, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. На момент прибытия пожарных горел пластик на первом этаже здания. К тушению были привлечены три единицы техники и 11 человек.

По этому адресу находится завод «Константа-Фарма М». Компания производит спиртосодержащую фармацевтическую продукцию. Сотрудников эвакуировали, сообщили «ФВ» в компании. О причинах возгорания и пострадавших неизвестно.