Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
В Подмосковье загорелся...

В Подмосковье загорелся завод компании «Константа-Фарма М»

30.05.2023
15:18
Артем Косенок

В Московской области загорелся завод производителя спиртосодержащей фармпродукции «Константа-Фарма М». Из здания эвакуированы сотрудники, о причинах возгорания не сообщается.

Фото: 50.mchs.gov.ru

В селе Осташево Волоколамского района (Московская область) произошло возгорание в нежилом двухэтажном здании по адресу Рузское шоссе, 24. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 12:37 мск, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. На момент прибытия пожарных горел пластик на первом этаже здания. К тушению были привлечены три единицы техники и 11 человек.

По этому адресу находится завод «Константа-Фарма М». Компания производит спиртосодержащую фармацевтическую продукцию. Сотрудников эвакуировали, сообщили «ФВ» в компании. О причинах возгорания и пострадавших неизвестно.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.