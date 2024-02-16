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В Приморском крае...

В Приморском крае 1,4 тонны БАД вернули в Китай

16.02.2024
11:10
Артем Косенок
Приморский Россельхознадзор принял решение вернуть партию БАД из Китая весом 1,4 тонны. При досмотре в порту были выявлены нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований.
Фото: 125.fsvps.gov.ru

Партию биологически активной добавки (БАД) «Омега 3» вернули в страну-экспортер. Движение товара из Китая общим весом 1,4 тонны было приостановлено в связи с нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

При досмотре партии во Владивостокском морском торговом порту территориальное управление Россельхознадзора установило различия в информации, указанной на маркировке продукции и в импортном ветеринарном сертификате. В частности, отличались даты выработки товара, условия хранения, количество капсул в упаковке.

На основании действующего законодательства России надзорный орган принял решение о возврате партии в КНР.

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