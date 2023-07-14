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В Приморском крае...

В Приморском крае приостановили отпуск льготных лекарств из-за хакерской атаки

14.07.2023
10:02
Артем Косенок
В Приморье из-за хакерской атаки приостановили отпуск льготных лекарственных средств. Препараты начали выдавать в ручном режиме.
Фото: racool_studio/ru.freepik.com

В Приморском крае был временно приостановлен отпуск льготных лекарственных препаратов из-за взлома электронной системы выдачи. Об этом сообщила в своем telegram-канале министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

«Сегодня на информационную систему регионального склада льготного отпуска лекарств АО «Фармация» была совершена хакерская атака. Высокая многоступенчатая защита информации была взломана. Сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов», — сообщила она в соцсетях.

Худченко добавила, что министерство и правоохранительные органы приложат все усилия для скорейшего восстановления системы и  обеспечения лекарствами льготников Приморского края.

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