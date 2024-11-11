В России 70% регистрационных удостоверений приведены в соответствие с правилами ЕАЭС

В России приведено в соответствие с правилами ЕАЭС 70% регистрационных удостоверений (РУ). Приведение в соответствие остальных РУ будет завершено к концу переходного периода. Об этом на конференции «Реглек-2024» заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает корреспондент «ФВ».

За 10 месяцев 2024 года приведено в соответствие 2622 регудостоверений. Это больше более чем на 40% по сравнению со всем 2023 годом.

По словам замминистра, переносить сроки перехода на единый рынок не планируется. Ранее в Казахстане сенаторы сообщили, что только 15% препаратов прошли процедуру приведения в соответствие правилам ЕАЭС. Они считают, что за оставшиеся 15 месяцев Казахстан не успеет привести все регистрационные удостоверения в соответствие с нормами ЕАЭС.

При этом комиссия ЕЭК разрабатывает документ, который позволит привести в соответствие РУ после декабря 2025 года, когда закончится переходный период. Это будет возможно при условии, что заявление подано до конца 2025 года, пояснил Глаголев.

Он отметил, что работа в двух регуляториках — национальной и союзной — экономически затратная и не позволяет развивать регистрационные нормы.

В связи с активным приведением РУ в соответствие количество новых регистраций ниже, чем в 2023 году. В прошлом году было зарегистрировано 686 препаратов, а за 10 месяцев 2024 года — 477.

Глаголев также рассказал, что по ускоренной процедуре зарегистрировано 14 препаратов, пять из них — это российские препараты:

«Стимплейт» (МНН ромиплостим),

«Нурдати» (МНН нурулимаб + пролголимаб),

«Трибувиа» (МНН сенипрутуг),

«Эйтоплазм» (МНН фактор свертывания крови VIII),

«Авионко» (МНН хисиностат).

Механизм быстрого доступа на рынок действует с конца 2022 года.