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В России будут...

В России будут составлять прогнозы научно-технологического развития страны

18.08.2023
16:33
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Президент подписал указ о разработке прогнозов научно-технологического развития страны. Их будут составлять на 12 лет, а корректировать — каждые шесть лет.
Фото: ijeab/ru.freepik.com

Президент Владимир Путин подписал указ о порядке разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития России. Соответствующий документ № 622 от 17.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня публикации.

Согласно документу прогноз на развитие научного потенциала будут составлять на 12 лет, а пересматривать каждые шесть лет. Он, в частности, разрабатывается для представления президенту, правительству и другим органам исполнительной власти информации, необходимой для принятия управленческих решений в этой сфере, а также обеспечения национальной безопасности. Прогноз будут разрабатывать и корректировать на основе ежегодных посланий президента Федеральному Собранию, стратегического прогноза России и иных актов и решений главы государства.

Координировать разработку прогноза будет Совет при президенте по науке и образованию с учетом анализа имеющихся и возможных вызовов в области обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, оценки достигнутого уровня научно-технического развития и т.д. Предельный срок разработки прогноза не будет превышать 12 месяцев, а его корректировки — шести месяцев.

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