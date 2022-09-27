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В России намерены...

В России намерены ограничить оптовые продажи этилового спирта

27.09.2022
10:15
Артем Косенок

В России намерены усилить контроль за оборотом этилового спирта. Для этого предлагается ограничить его продажи исследовательским институтам, аптекам и другим организациям, не производящим алкогольные напитки, а использующим спирт для изготовления лекарств. Законопроект намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Фото: azerbaijan_stockers/ru.freepik.com

В России предложили ограничить оптовые продажи этилового спирта организациям, которые не производят алкогольные напитки, а используют этиловый спирт для изготовления лекарств. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, часть медицинского спирта, который производится для изготовления лекарств, «утекает в неизвестном направлении».

«Мы хотим сделать так, чтобы НИИ, ветеринарные станции и другие подобные организации не могли закупать этиловый спирт оптом большими партиями. Чтобы это могли делать только компании, которые производят алкоголь и находятся в ЕГАИС. Если же спирт нужен для изготовления лекарства, то оптовые закупки надо ограничить в несколько раз. Еще вариант — чтобы такие организации могли закупать спирт в упаковке определенного вида», – отметил Топилин.

Такой законопроект, исключающий возможность ухода от акцизов, разрабатывается совместно с Минздравом, Минфином и Росалкогольрегулированием. Его намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию, уточнил Топилин.

В мае правительство попросило усилить контроль за спиртосодержащими лекарствами. Максим Топилин направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросил ее дать поручение ведомствам выработать согласованную позицию по поводу регулирования объема таких препаратов. В частности, Росздравнадзор предлагал запретить перепродажи лекарственных препаратов, содержащих этанол, между оптовиками, а Минздрав заявлял, что нужно подключить Росалкогольрегулирование к системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

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