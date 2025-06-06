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В России обнаружены...

В России обнаружены незарегистрированные контрацептивы «Мирена» от Bayer

06.06.2025
15:41
Мария Гордеева
Росздравнадзор обнаружил в России партию противозачаточного препарата «Мирена» без маркировки на русском языке, предназначенную для Турции. Ведомство призвало проверить наличие таких упаковок и сообщить о результатах.
Фото: Росздравнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила на официальном сайте о выявлении в обращении на территории России лекарственного препарата «Мирена» серии TU479S производства немецкой компании Bayer в упаковке без маркировки на русском языке. На упаковке торговое наименование указано в редакции «Mirena». Согласно полученной от производителя информации, данная серия лекарственного препарата произведена для импорта в Турции, и ее ввоз в Россию и ввод в гражданский оборот в установленном порядке не осуществлялись.

Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, провести проверку наличия упаковок указанной серии лекарственного средства, о результатах которой информировать территориальный орган Росздравнадзора.

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