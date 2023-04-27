В России подали первый иск к производителю детской присыпки J&J
Общественная потребительская инициатива подала первый в России иск к производителю детской присыпки Johnson & Johnson. Ранее с претензиями выступили покупатели в США и Канаде, обвинившие компанию в том, что ее присыпки вызывают рак. Там J&J намерена выплатить 8,9 млрд долл. на урегулирование исков.
Общественная потребительская инициатива (ОПИ) подала иск в Кунцевский райсуд Москвы к российскому юрлицу американского производителя Johnson & Johnson — ООО «Джонсон & Джонсон». Компанию обвиняют в том, что ее детские присыпки вызывают рак, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ. «ФВ» направил запрос в компанию.
В документе ОПИ уточняется, что факты наличия в присыпках J&J канцерогенного талька стали вскрываться начиная с 1970-х годов. По истечении нескольких десятилетий у женщин после использования такого порошка появлялся рак яичников.
Компания получила 38 тыс. судебных исков от потребителей. В 2020 году J&J объявила, что прекратит продажу детской присыпки с тальком в США и Канаде. Спрос на нее резко упал из-за опасений насчет безопасности продукта. В августе 2022 года J&J сообщила, что прекратит мировые продажи в 2023 году. В октябре 2022 года производитель выделил из своего состава компанию LTL Management, переложил на нее иски и подал заявление о защите от банкротства. Закон штата Техас позволяет организациям передавать свои обязательства другим фирмам. В начале апреля J&J заявила, что в течение следующих 25 лет потратит 8,9 млрд долл. на урегулирование исков, связанных с детской присыпкой из талька.
J&J утверждает, что ее продукты на основе талька безопасны и не вызывают рак. Юристы компании заявляют, что данные о связи присыпки и онкологических заболеваний не имеют научной ценности, и обвиняют адвокатов истцов в том, что они стремятся получить как можно больше денег от компании.
По словам главы ОПИ Олега Павлова, поведение J&J на российском рынке существенно отличается от рынков США и Канады, где на продажу присыпки уже введен запрет. В России продукция компании находится в свободной продаже в обычной рознице и на всех маркетплейсах. При этом он считает, что проблема с присутствием канцерогенного талька на отечественном рынке должна быть изучена более внимательно.
«Известия» направили запросы в головной офис компании J&J, а также в ее представительство в России с просьбой прокомментировать ситуацию с продажей россиянам детской присыпки и возможности получения потребителями компенсаций. В Роспотребнадзоре сообщили, что начали проверку. В Роскачестве отметили, что не проводили исследований продукции компании.
Нет комментариев
Комментариев: 0