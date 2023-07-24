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В России появится...

В России появится реестр национальной промышленной продукции

24.07.2023
17:12
Артем Косенок
Правительство внесло в Госдуму проект о создании реестра национальной промышленной продукции. Это позволит улучшить механизмы ее производства.
Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании реестра национальной промышленной продукции. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.  

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен на законодательное закрепление мер стимулирования приобретения российской (а не иностранной) промышленной продукции при реализации инвестпроектов с господдержкой и иных финансовых мер государства.

Документом определены понятия «российская промышленная продукция», «производитель российской промышленной продукции», «цифровой паспорт промышленной продукции». Законопроект предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Их цель — установить единый динамический инструмент идентификации однотипных товаров, работ, услуг, который призван объединить разрозненную классификацию и описание единичных ресурсов в справочниках различных объектов информационных технологий.

Введение системы цифровых паспортов промышленной продукции позволит интегрировать единый механизм идентификации промышленной продукции. Также он сможет аккумулировать информацию о наиболее необходимых мерах поддержки как для российских промышленных производителей, так и для заказчиков. Кроме того, законопроект предусматривает актуализацию установленных целей, задач и принципов промышленной политики, а также полномочий правительства и Минпромторга.

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