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В России пройдет...

В России пройдет пилот по автоматической проверке качества товаров через систему маркировки

18.08.2023
10:37
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Правительство утвердило порядок проведения эксперимента по автоматической проверке качества товаров через систему маркировки. Сертификаты и декларации будут сверять с конкретной партией продукции.
Фото: freepik/ru.freepik.com

В России проведут эксперимент по автоматической проверке качества товаров через систему маркировки. Постановление № 1338 от 16.08.2023 опубликовано на портале правовой информации. Пилот начнется с 1 сентября 2023 года и будет идти до 30 августа 2024 года.

Согласно документу в первую волну эксперимента попадет минеральная и питьевая вода (код ТН ВЭД ЕАЭС 2201). Участие в эксперименте добровольное. Для этого необходимо будет подать соответствующие заявки.

В рамках эксперимента проверят технические возможности сопоставлять реквизиты разрешительной документации на продукцию (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и свидетельств о государственной регистрации) с конкретным экземпляром продукции и объемами разрешенных партий или серий. Результаты эксперимента могут быть использованы для доработки технических регламентов и иных актов в рамках ЕАЭС.

Координировать пилот будет Минпромторг. Ведомство совместно с Минэкономразвития до 1 ноября этого года разработает и утвердит рекомендации по проведению эксперимента. Затем до 31 июля 2024 года Минпромторг проведет оценку результатов пилота.  

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