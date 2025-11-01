Новости
В России разработали цифровую экосистему для врачей и фармацевтов

01.11.2025
11:50
Фармацевтическим компаниям предложили новые возможности для взаимодействия с врачами и фармацевтами — достоверный, персонализированный и технологически контролируемый контент формируется в цифровой экосистеме. 
Фото: пресс-служба RX CODE

Компания RX CODE и Сеченовский университет представили первую в России профессиональную цифровую экосистему MEDINTERNET. Она объединяет ключевые инструменты для работы врачей и фармацевтов: от проверенных источников медицинской информации и курсов повышения квалификации до отраслевых новостей, мероприятий и возможностей для профессионального роста, сообщили «МВ» разработчики.

MEDINTERNET создает защищенное профессиональное пространство, где весь контент проходит строгую верификацию. Основой системы стал ИИ-поисковик нового поколения на базе RAG-архитектуры (Retrieval-Augmented Generation), сочетающей возможности поиска информации из внешних источников с генеративными возможностями языковых моделей. Это обеспечивает быстрый и безопасный доступ к релевантной информации, исключая неточности и «галлюцинации», характерные для большинства открытых моделей.

Для фармацевтических компаний это означает переход к новой логике взаимодействия с врачами и фармацевтами — через достоверный, персонализированный и технологически контролируемый контент.

«Мы создаем суверенную цифровую среду, где знания становятся по-настоящему доступными. MEDINTERNET не конкурирует с профессиональными ресурсами — он объединяет их, делая навигацию по медицинскому интернету безопасной и интеллектуальной», — пояснил генеральный директор RX CODE Денис Вязников.

ИИ-поисковик имеет высочайший уровень достоверности, поскольку обучен на клинических рекомендациях и научных публикациях и применяет методики верификации Сеченовского университета, повышающие точность ответов. Это подтверждается оценкой [1] зарегистрированных пользователей.

Возможности экосистемы оценили уже более 100 тыс., 30% из них пользуются ею регулярно. 

1. Средняя оценка удовлетворенности результатом поиска и структурирования информации 8,7 из 10.

