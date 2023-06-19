В России разработают систему прогноза потребностей в лекарствах из Перечня ЖНВЛП

В России разработают средне- и долгосрочный прогнозы потребностей системы здравоохранения в лекарственных средствах, которые включаются в Перечень ЖНВЛП. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

«Дальнейшее совершенствование цен на лекарственные препараты, которые включаются в перечень жизненно важных и необходимых для недопущения необоснованного роста их стоимости. Для этого будет разработан средний и долгосрочный прогноз потребностей системы здравоохранения в лекарственных препаратах», — отметила Голикова.

Вице-премьер не сообщила подробностей об этой системе прогноза. Голикова добавила, что также будет обеспечена дальнейшая реализация механизмов предупреждения дефектуры лекарственных препаратов в стране, которые были отработаны в 2022 году после введения санкций.