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В России разработают...

В России разработают систему прогноза потребностей в лекарствах из Перечня ЖНВЛП

19.06.2023
17:55
Артем Косенок
Для лекарственных средств из списка ЖНВЛП разработают средне- и долгосрочный прогнозы потребностей в этих препаратах. Также будет обеспечена дальнейшая реализация механизмов предупреждения дефектуры лекарств в стране, которые были отработаны в 2022 году.
Фото: freepik/ru.freepik.com

В России разработают средне- и долгосрочный прогнозы потребностей системы здравоохранения в лекарственных средствах, которые включаются в Перечень ЖНВЛП. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

«Дальнейшее совершенствование цен на лекарственные препараты, которые включаются в перечень жизненно важных и необходимых для недопущения необоснованного роста их стоимости. Для этого будет разработан средний и долгосрочный прогноз потребностей системы здравоохранения в лекарственных препаратах», — отметила Голикова.

Вице-премьер не сообщила подробностей об этой системе прогноза. Голикова добавила, что также будет обеспечена дальнейшая реализация механизмов предупреждения дефектуры лекарственных препаратов в стране, которые были отработаны в 2022 году после введения санкций.

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