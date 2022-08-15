В России с начала года произошло более 70 ДТП с находившимися под действием лекарств водителями

В России за первое полугодие зарегистрировано более 70 ДТП с участием водителей, которые находились за рулем под действием лекарственных препаратов. Это почти на 36% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. В этих ДТП погибли 18 человек (на 10% меньше), ранены 97 (на 44,9% меньше).

В МВД отметили, что сейчас остается актуальным вопрос информированности водителей о содержании в лекарственных препаратах алкоголя, наркотических и токсических средств, а также других веществ, вызывающих состояние опьянения. Законодательство запрещает водителю управлять автомобилем в состоянии любого вида опьянения, независимо от причины, его вызвавшей.

В начале июля Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД по городу Москве Александр Быков. Кроме того, он также предложил размещать на их упаковках соответствующую этикетку с предупреждением, писал «ФВ». В МВД поддержали эту идею.