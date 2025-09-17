В России создадут систему скрининга лекарств на основе модели «человек на чипе»

В России создадут систему высокопроизводительного скрининга лекарств с использованием модели «человек на чипе», позволяющую тестировать препараты на клетках, которые имитируют работу человеческого организма. Задача утверждена Постановлением Правительства РФ № 1377 от 05.09.2025.

Документ вносит изменения в Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий, продлевая ее до 2030 года.

Программа «человек на чипе» станет одним из результатов, которые должны быть достигнуты в рамках нового направления предиктивной генетической медицины и фармакогенетики. Предполагается, что с помощью «человека на чипе» ученые смогут быстро и эффективно тестировать множество биологических и химических веществ, чтобы выявить наиболее перспективные для разработки лекарств.

Как пишет ТАСС, технология «человек на чипе» основана на биоинженерии. В ее основе лежит чип, внутри которого по микроканалам проходят питательные растворы, а на поверхностях выращиваются живые клетки. Благодаря модели удастся отойти от проверки лекарств на животных, а также от пробирочных испытаний, потому что благодаря ей создается более естественная среда.

Летом в НИИ пульмонологии ФМБА создали «легкое на чипе». Ожидается, что разработка будет полезна для глубоководных водолазов и работы в Арктике. Кроме того, уже созданы подобные системы печени, почек и кишечника.

Работы над созданием «органов на чипе» включаются в госпрограммы. Так, в рамках программы «Приоритет-2030» ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) создают органоид печени с внедренными микрометастазами, чтобы тестировать инновационные препараты.