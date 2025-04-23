Бизнес
new
Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В России утвердили...

В России утвердили перечень запрещенных к контрабанде патогенных биоагентов

23.04.2025
14:21
Дина Коблова
Правительство утвердило перечень патогенных биологических агентов, за незаконное обращение и контрабанду которых введена уголовная ответственность. В список вошли вирусы, бактерии, грибы, токсины и генетически модифицированные микроорганизмы — всего более 250 наименований.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило перечень патогенных биологических агентов (ПБА), за нарушение правил обращения и контрабанду которых ранее была введена уголовная ответственность. Распоряжение № 944-р от 18.04.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

В списке вошли патогены шести категорий:

  • вирусы (природные, усовершенствованные или модифицированные вирусы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами) — 118 пунктов;
  • бактерии, в том числе хламидии, риккетсии, микоплазмы (природные, усовершенствованные или модифицированные бактерии в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами) — 45 пунктов;
  • грибы (природные, усовершенствованные или модифицированные грибы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами) — 15 пунктов;
  • патогенные биологические агенты неустановленного систематического положения (Unconventional agents) — 10 пунктов;
  • токсины и субъединицы токсинов — 66 пунктов;
  • генетически измененные микроорганизмы и генетические элементы — 2 пункта.

Закон, которым устанавливается уголовная ответственность за контрабанду и нарушение правил безопасности при работе с ПБА и токсинами, президент подписал в октябре 2024 года. Максимальное наказание для контрабандистов — до 12 лет лишения свободы, а для нарушителей правил обращения — до 8 лет лишения свободы.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.