В России за год открыто 7,2 тысячи аптек

Количество аптек выросло на 2% с июня 2024 года, подсчитали аналитики компании AlphaRM. В июне 2024 года в стране работало 79,8 тыс. аптек, теперь их на 1879 точек больше. За 12 месяцев было закрыто 5332 аптеки, а открыто 7211 точек.

Тенденция, когда закрывается аптек меньше, чем открывается, сохраняется в течение трех лет. При этом количество закрытых точек было стабильным. Количество открытых аптек сокращалось. Если в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года было открыто 8,7 тыс. точек, то в июне 2025 года по отношению к такому же месяцу 2024 года было уже 7,2 тыс.

Источник: AlphaRМ, расчеты «ФВ»

Выручка аптек за первое полугодие 2025 года составила 1,2 трлн руб., это больше на 12% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Выручка в аптеках, которые работали с января 2023 по июнь 2025 года (то есть без учета новых точек), составила 960 млн руб., что больше на 8%.