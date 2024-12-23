Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Зарегистрирован первый в...

Зарегистрирован первый в России дженерик «Эврисди»

23.12.2024
12:38
Надежда Синицына
Индийская компания Jodas Expoim зарегистрировала первый в России дженерик препарата «Эврисди» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Оригинальный рисдиплам производит компания Roche.
Фото: 123rf.com

Индийская компания Jodas Expoim зарегистрировала первый в России дженерик «Эврисди» — препарат «Диплам», следует их данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Регистрационное удостоверение на оригинальный рисдиплам принадлежит компании Roche. «Эврисди» (МНН рисдиплам) был впервые зарегистрирован в России в 2020 году и тогда же получил орфанный статус. Он используется для лечения спинальной мышечной атрофии 1 и 2 типов у взрослых и детей с двух месяцев. В США и Европе «Эврисди» одобрен для лечения СМА у детей с рождения. В 2022 году препарат вошел в список ЖНВЛП.

«Диплам», как и «Эврисди», относится к средствам для лечения заболеваний костно-мышечной системы и представляет собой модификатор сплайсинга предшественника мРНК гена выживаемости двигательных нейронов 2 (SMN2), разработанный для лечения СМА. При его приеме снижаются потери двигательных нейронов. Препарат, как и оригинальный рисдиплам, предназначен для лечения взрослых и детей, однако точный возраст не указан.

«Диплам» выпускают в виде порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 мг/мл. Фармацевтическую субстанцию будет выпускать Sumar Biotech. «Диплам» также включен в список ЖНВЛП.

В настоящее время в России для лечения СМА помимо рисдиплама используются нусинерсен («Спинраза») и онасемноген абепарвовек («Золгенсма»).

Нет комментариев

Комментариев: 1

Глотова Елена Юрьевна
Сегодня в 12:40
Спасибо за информацию,
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.