Зарегистрирован первый в России дженерик «Эврисди»

Индийская компания Jodas Expoim зарегистрировала первый в России дженерик «Эврисди» — препарат «Диплам», следует их данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Регистрационное удостоверение на оригинальный рисдиплам принадлежит компании Roche. «Эврисди» (МНН рисдиплам) был впервые зарегистрирован в России в 2020 году и тогда же получил орфанный статус. Он используется для лечения спинальной мышечной атрофии 1 и 2 типов у взрослых и детей с двух месяцев. В США и Европе «Эврисди» одобрен для лечения СМА у детей с рождения. В 2022 году препарат вошел в список ЖНВЛП.

«Диплам», как и «Эврисди», относится к средствам для лечения заболеваний костно-мышечной системы и представляет собой модификатор сплайсинга предшественника мРНК гена выживаемости двигательных нейронов 2 (SMN2), разработанный для лечения СМА. При его приеме снижаются потери двигательных нейронов. Препарат, как и оригинальный рисдиплам, предназначен для лечения взрослых и детей, однако точный возраст не указан.

«Диплам» выпускают в виде порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 мг/мл. Фармацевтическую субстанцию будет выпускать Sumar Biotech. «Диплам» также включен в список ЖНВЛП.

В настоящее время в России для лечения СМА помимо рисдиплама используются нусинерсен («Спинраза») и онасемноген абепарвовек («Золгенсма»).