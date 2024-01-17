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В Россию пытались...

В Россию пытались незаконно ввезти 48 килограммов лекарств из Турции

17.01.2024
15:28
Артем Косенок
На рейсе из Стамбула в Сочи пассажиры попытались незаконно провезти 48 кг лекарственных средств «для себя и знакомых». Таможенники изъяли около 2 тыс. упак., образцы направили на экспертизу, возбуждено два административных дела.
Фото: yutu.customs.gov.ru

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Сочи» Краснодарской таможни остановили двух пассажиров авиарейса «Стамбул—Сочи», которые проходили через «зеленый коридор». В их двух чемоданах нашли более 2 тыс. упак. различных лекарств общим весом свыше 48 кг. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Выяснилось, что пассажиры не заполняли таможенную декларацию, за информацией о порядке перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС не обращались. У них также не было каких-либо документов на препараты. По словам пассажиров, лекарства они приобрели  «для себя и знакомых», стоимость назвать не смогли, чеков при себе у них было.

Такая партия медикаментов по количеству и характеру не может быть отнесена к товарам для личного пользования, поэтому подлежит обязательному письменному декларированию, пояснили в пресс-службе. Товар был изъят, а образцы направлены на экспертизу.

Возбуждены дела об административных правонарушениях (ч.1 ст.16.2 и ст.16.3 КоАП РФ). Проводится расследование.

Как ранее писал «ФВ», с появлением маркировки снизилось количество контрафакта, но «серый» рынок все еще существует. Налажены поставки лекарств в иностранных упаковках. Поставляют их организациям, имеющим лицензии; как правило, отпускают без пробития чека, рассказывал «ФВ» анонимный частный эксперт. В Краснодарском крае, по словам собеседника, такие точки в народе прозвали «турецкими аптеками», поскольку препараты нередко привозят из Турции или Европы. По словам эксперта, измерить объем этого рынка крайне затруднительно. 

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