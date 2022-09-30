Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Ростове-на-Дону женщина...

В Ростове-на-Дону женщина открыла сеть аптек для торговли сильнодействующими препаратами

30.09.2022
17:46
Артем Косенок

В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли сеть аптек, незаконно торгующую сильнодействующими веществами. Было изъято 23 кг препаратов на сумму свыше 5 млн руб.

Жительница Ростова-на-Дону оформила на подставных лиц три аптечные организации. В них незаконно сбывались сильнодействующие вещества. В незаконный бизнес она также вовлекла мужа и знакомую, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Полицейские установили факты незаконного сбыта четырех флаконов сильнодействующих лекарственных препаратов «Лирика», а также 14 флаконов вещества «Тропикамид». Исследование показало, что изъятое содержит в своем составе сильнодействующее вещество «Прегабалин» и «Тропикамид».

Трое подозреваемых были задержаны. У них изъято в общей сложности более 5,5 кг сильнодействующего вещества «Прегабалин», а также более 18 кг «Тропикамида». Их общая стоимость – более 5 млн руб.

Полиция возбудила уголовные дела по ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Двое задержанных заключены под стражу, еще одной соучастнице избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.