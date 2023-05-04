В Ростовской области представителя фармкомпании задержали за сбыт сильнодействующих веществ

В Ростове-на-Дону задержали 31-летнего представителя оптовой фармкомпании. Его подозревают в организации незаконной продажи запрещенного к свободному обороту сильнодействующего лекарственного препарата. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Имя задержанного и название компании не уточняются.

В МВД сообщили, что мужчина был задержан при попытке сбыть 120 флаконов вещества белого цвета общей массой более 1,2 кг. В составе обнаружено сильнодействующее вещество тропикамид. Также в багажнике машины подозреваемого полицейские нашли упаковку с еще 240 флаконами этого вещества.

Полицейские возбудили уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч.3 ст.234 УК РФ). Задержанный помещен под стражу.