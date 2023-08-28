В Рязани возбудили уголовные дела за подкуп поставщиком чиновника Минздрава

Следственный комитет по Рязанской области возбудил уголовные дела за незаконную передачу и получение сотрудником контрактной службы денежных средств в крупном размере (п.«б» ч.2 ст.200.5 УК РФ и п.«в» ч.5 ст.200.5 УК РФ). Под подозрением оказались руководитель коммерческой организации и бывший сотрудник регионального Минздрава. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Их имена и название компании не уточняются.

По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2021 года чиновник получил от представителей коммерческих организаций денежные средства за содействие в заключении контрактов на поставку медоборудования и расходных материалов. Сумма взятки составила 960 тыс. руб.

Данные уголовные дела соединены в одно производство с многоэпизодным уголовным делом. Как сообщили в Следственном комитете, оно возбуждалось по фактам получения должностными лицами взяток от руководителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на поставки медоборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области.

Ранее сотруднику рязанского Минздрава уже предъявляли обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а директору коммерческой организации — в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Им была избрана мера пресечения, но какая именно, не уточняется. На имущество подозреваемых был наложен арест.

В июле сообщалось, что следствие отправило в СИЗО на два месяца бывшую замглавы рязанского Минздрава и экс-сенатора от региона Ирину Петину. Ее заподозрили в махинациях при закупках медицинского оборудования. По этому делу был также задержан бывший вице-губернатор субъекта Игорь Греков.