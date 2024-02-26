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В США цены...

В США цены на новые препараты выросли на 35%

26.02.2024
16:21
Владимир Заболотских
Препараты, впервые представленные на рынке в 2023 году, оказались на 35% дороже, чем годом ранее, следует из анализа, проведенного Reuters. При этом логического обоснования этому явлению нет.
Фото: wirestock / Freepik

Фармкомпании увеличили цены на новые препараты в 2023 году. В прошлом году лекарственные средства, впервые представленные на рынке США, оказались на 35% дороже по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в анализе, опубликованном Reuters.

Средняя прейскурантная цена за годовой курс 47 лекарств, получивших одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 2023 году, составила 300 тыс. долл. В то же время медианный ценник годового курса препаратов, зарегистрированных регулятором в 2022 году, был 222 тыс. долл. В 2021 году – 180 тыс. долл.

Более половины новых лекарственных средств, одобренных FDA для применения в 2023 и 2022 годах, предназначены для лечения редких заболеваний. От них страдают в общей сложности менее 200 тыс. американцев. С большой вероятностью многие из этих зарегистрированных препаратов не будут иметь большие объемы продаж.

Как подчеркнул главный научный сотрудник Института клинико-экономического анализа (ICER) Дэн Оллендорф, стоимость многих препаратов от орфанных заболеваний не соответствует их пользе. Однако отсутствие альтернатив у пациентов дает производителям рычаги для оказания влияния при установлении цен.

Из 47 лекарств, включенных в анализ, самую высокую цену имеет Veopoz от компании Regeneron. Его годовой курс стоит 1,8 млн долл. Препарат используется для лечения синдрома CHAPLE, редкого наследственного заболевания, диагностированного менее чем у 100 человек по всему миру. Дешевле всех в списке – лекарственное средство от диабета Brenzavvy, продаваемое компанией TheracosBio в партнерстве с аптекой Cost Plus Drugs за 576 долл.

Власти США предоставляют производителям лекарств от редких болезней исключительные привилегии на рынке, финансируя их исследования и предоставляя налоговые льготы. Закон о снижении инфляции, принятый в 2022 году администрацией Байдена, ограничивает возможность для повышения цен на препараты в рамках Medicare, программы медицинского страхования для лиц старше 65 лет. Однако закон не накладывает ценовые ограничения на новые лекарственные средства.

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