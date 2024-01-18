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В США фармацевты...

В США фармацевты вошли в TOP5 самых высокооплачиваемых специалистов системы здравоохранения

18.01.2024
16:32
Екатерина Погонцева
В США фармацевты вошли в TOP5 самых высокооплачиваемых специалистов системы здравоохранения, заняв четвертую строчку рейтинга. При этом спрос на фармспециалистов стабильно растет.
Фото: Екатерина Погонцева

В США фармацевты заняли четвертую строку в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов сферы здравоохранения, сразу после терапевтов, хирургов, стоматологов и ортопедов. При этом их средняя годовая зарплата составляет лишь 60% от дохода, который имеют лидеры отрасли, следует из публикации портала Forbes Advisor.

Рейтинг был составлен на основании последних доступных данных Бюро статистики страны о средней годовой заработной плате за май 2022 года. Первую строку поделили терапевты и хирурги со средней годовой зарплатой 229,3 тыс. долл. (примерно 13 млн руб. по курсу ЦБ РФ в мае 2022 года). Фармацевты расположились на четвертом месте с 132,7 тыс. долл. в год (7,5 млн руб.).

При этом составители рейтинга отметили, что спрос на фармспециалистов имеет стабильную тенденцию к росту (на 3% в 2023 году).

Ранее фармацевты были названы единственной из десяти наиболее высокооплачиваемых профессий в США, большинство работников в которой женщины, писал «ФВ». Исследователи собрали данные об участии женщин в профессиях с самыми высокими зарплатами в стране за последние 40 лет. Они установили ощутимый рост общей представленности женщин почти во всех самых высокооплачиваемых специальностях с 13% в 1980 году до 35% в 2023 году.

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