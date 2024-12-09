В США фармкомпании выделили рекордную сумму на телерекламу препаратов

В ноябре этого года компания AbbVie заняла первое место по расходам на телевизионную рекламу лекарственных препаратов в США, потратив 46,1 млн долл. на продвижение препарата «Скайризи» (рисанкизумаб), предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и болезни Крона. Об этом пишет портал Fierce Pharma со ссылкой на данные американской аналитической платформы iSpot.TV, оценивающей эффективность телевизионной и стриминговой рекламы.

Второе место в рейтинге занял еще один продукт AbbVie – «Ранвэк» (упадацитиниб), применяемый при экземе, артрите и язвенном колите. На его рекламу производитель выделил 44,6 млн долл. На третьем месте оказалось лекарственное средство от ожирения Wegovy (семаглутид) датской компании Novo Nordisk с рекламным бюджетом в 41,9 млн долл.

Указывается, что в прошлом месяце расходы фармгигантов на телерекламу достигли рекордных значений за этот год. Сумма инвестиций в продвижение 10 препаратов, включенных в рейтинг фармпродукции с самым большим рекламным бюджетом, достиг 287,5 млн долл. До этого лидирующую позицию по рекламным затратам удерживал октябрь с показателем в 268,1 млн долл.

В пятерку лидеров также вошли «Тремфея» (гуселькумаб) от псориаза и язвенного колита, реклама которого обошлась компании Johnson & Johnson в 32,6 млн долл., и «Дупиксент» (дупилумаб), назначаемый при астме и экземе, чьи рекламные затраты составили 28,6 млн долл. Противодиабетическое средство «Оземпик» (семаглутид) заняло 6-е место с бюджетом на телерекламу в 21,4 млн долл. Замыкают десятку лидеров антипсихотик «Рексалти» (брекспипразол), противодиабетический Mounjaro (тирзепатид) и респираторный «Брезтри аэросфера» (будесонид+гликопирроний+формотерол).



Самым дорогостоящим был признан рекламный ролик лекарства Wegovy под названием «Discover the Power: $0» (букв. «Познай силу бесплатно» – указывает на возможность получить лекарство бесплатно по медицинской страховке). Его стоимость оценивается в 37,9 млн долл.