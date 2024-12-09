В США фармкомпании выделили рекордную сумму на телерекламу препаратов
В ноябре этого года компания AbbVie заняла первое место по расходам на телевизионную рекламу лекарственных препаратов в США, потратив 46,1 млн долл. на продвижение препарата «Скайризи» (рисанкизумаб), предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и болезни Крона. Об этом пишет портал Fierce Pharma со ссылкой на данные американской аналитической платформы iSpot.TV, оценивающей эффективность телевизионной и стриминговой рекламы.
Второе место в рейтинге занял еще один продукт AbbVie – «Ранвэк» (упадацитиниб), применяемый при экземе, артрите и язвенном колите. На его рекламу производитель выделил 44,6 млн долл. На третьем месте оказалось лекарственное средство от ожирения Wegovy (семаглутид) датской компании Novo Nordisk с рекламным бюджетом в 41,9 млн долл.
Указывается, что в прошлом месяце расходы фармгигантов на телерекламу достигли рекордных значений за этот год. Сумма инвестиций в продвижение 10 препаратов, включенных в рейтинг фармпродукции с самым большим рекламным бюджетом, достиг 287,5 млн долл. До этого лидирующую позицию по рекламным затратам удерживал октябрь с показателем в 268,1 млн долл.
В пятерку лидеров также вошли «Тремфея» (гуселькумаб) от псориаза и язвенного колита, реклама которого обошлась компании Johnson & Johnson в 32,6 млн долл., и «Дупиксент» (дупилумаб), назначаемый при астме и экземе, чьи рекламные затраты составили 28,6 млн долл. Противодиабетическое средство «Оземпик» (семаглутид) заняло 6-е место с бюджетом на телерекламу в 21,4 млн долл. Замыкают десятку лидеров антипсихотик «Рексалти» (брекспипразол), противодиабетический Mounjaro (тирзепатид) и респираторный «Брезтри аэросфера» (будесонид+гликопирроний+формотерол).
Самым дорогостоящим был признан рекламный ролик лекарства Wegovy под названием «Discover the Power: $0» (букв. «Познай силу бесплатно» – указывает на возможность получить лекарство бесплатно по медицинской страховке). Его стоимость оценивается в 37,9 млн долл.
|
Препарат
|
МНН
|
Компания
|
Основные показания
|
Расходы на рекламу, долл.
|
Количество роликов
|
«Скайризи»
|
рисанкизумаб
|
AbbVie
|
Псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона
|
46,1 млн
|
14
|
«Ранвэк»
|
упадацитиниб
|
AbbVie
|
Экзема, артрит, язвенный колит
|
44,6 млн
|
5
|
Wegovy
|
семаглутид
|
Novo Nordisk
|
Ожирение
|
41,9 млн
|
2
|
«Тремфея»
|
гуселькумаб
|
J&J
|
Псориаз, язвенный колит
|
32,6 млн
|
5
|
«Дупиксент»
|
дупилумаб
|
Sanofi/Regeneron
|
Астма, экзема
|
28,6 млн
|
7
|
«Оземпик»
|
семаглутид
|
Novo Nordisk
|
Сахарный диабет 2-го типа
|
21,4 млн
|
1
|
Pluvicto
|
177Lu vipivotide tetraxetan
|
Novartis
|
Рак простаты
|
21,3 млн
|
1
|
Rexulti
|
brexpiprazole
|
Lundbeck/Otsuka
|
Депрессия, болезнь Альцгеймера
|
18,8 млн
|
3
|
Mounjaro
|
tirzepatide
|
Eli Lilly
|
Сахарный диабет 2-го типа
|
16,9 млн
|
4
|
«Брезтри аэросфера»
|
будесонид/гликопирроний/формотерол
|
AstraZeneca
|
ХОБЛ
|
15,3 млн
|
1
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