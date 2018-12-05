В США медпредставители определили лучших работодателей на рынке медицинских продаж

Специалистов по продажам фармпрепаратов, биотехнологических продуктов и медицинских изделий попросили оценить нынешних и потенциальных работодателей и выбрать лучшие места для работы. Около 64% респондентов проголосовали за компании, в которых работают. При этом участники опроса могли отдать голоса за любую компанию на рынке медицинских продаж или выбрать компанию из списка Global и Fortune 500, победителей рейтинга «Лучшие места для работы», и компаний, выбранных сообществом MedReps.

Все три компании, вошедшие в тройку победителей по итогам общего голосования, оказались производителями медицинских устройств. И это не- удивительно. Как показал опрос, большинство респондентов (72%) хотели бы работать на рынке медоборудования и медтехники. Если учесть, что самые высокие заработки у специалистов по продажам именно на этом рынке, можно предположить, что на предпочтения респондентов влияет уровень зарплаты. Однако опрос предпочтений респондентов показал, что деньги вовсе не главное.

Большинство, отвечая на вопрос о качествах лучшего работодателя, на первое место поставили позитивную корпоративную культуру. На втором месте – наличие в компании сильных продуктов. То есть специалисты по продажам хотят работать в благоприятном климате, продавая продукты, которые востребованы и влияют на жизнь пациентов.

Характеризуя лучшего работодателя, участники опроса назвали также ориентацию компании на инновации, наличие баланса между работой и личной жизнью, командный стиль работы.

Меньше всего респондентов (9%) связывают лучшие места для работы с уровнем зарплаты. Поэтому, хотя и кажется, что рынок медтеха привлекателен в первую очередь из-за высоких зарплат, на самом деле этот фактор не является значимым для респондентов.

Конечно, это не означает, что размер компенсации неважендля специалистов по продажам. Отвечая на вопрос о критериях признания и роста в компании, 84 % респондентов указали на важность конкурентоспособной компенсации, то есть имея в виду отраслевой стандарт, а не планку зарплаты выше рынка, предлагаемую некоторыми «избранными» компаниями.

В ходе опроса были определены лучшие работодатели в разных сегментах рынка медицинских продаж, лучшие – среди крупных, средних и небольших компаний.

На фармрынке победителями стали:

Johnson & Johnson (крупная), Regeneron (средняя), Avion Pharmaceuticals (малая).

На рынке биотехнологических продуктов: Amgen (крупная), Celgene (средняя), Genomind (малая).

На рынке медизделий: Teleflex (крупная), CONMED (средняя), AccuVein (малая).