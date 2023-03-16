В США оштрафуют фармпроизводителей за завышение цен на 27 препаратов

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что выпишет первый штраф фармацевтическим компаниям за то, что цены на 27 их препаратов росли быстрее уровня инфляции. Об этом сообщает BioPharmaDive.

Среди этих препаратов оказалось самое продаваемое в мире лекарство от воспалительных заболеваний «Хумира» от AbbVie, а также препарат Seagen от рака мочевого пузыря Padcev и онкологические препараты Gilead Yescarta и Tecartus. Еще пять препаратов из этого списка производит Pfizer. Также санкциям подвергнутся компании Johnson & Johnson, Roche, Endo Pharmaceuticals, Kite Pharma и другие производители.

В августе прошлого года в США был принят Закон о снижении инфляции. Он позволяет федеральному правительству налагать налоговые штрафы на производителей лекарств, если рост цен на некоторые рецептурные лекарства, которые покрываются национальной страховой программой Medicare, превышают рост инфляции.

Эти меры среди прочих направлены на снижение цен на препараты для пользующихся страховкой Medicare пациентов. Представитель Medicare заявил, что фармацевтические компании получат извещения о платежах к концу 2025 года. Эти деньги будут перечислены в трастовый фонд Medicare.