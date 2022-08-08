В США впервые одобрили препарат AstraZeneca для нового показания рака груди

Американский регулятор FDA одобрил препарат Enhertu, разработанный AstraZeneca и японским производителем Daiichi Sankyo, для пациентов с распространенным раком молочной железы с низким уровнем белка HER2. Это первый таргетный препарат, одобренный для этой группы пациентов, пишет BioPharmaDive.

HER2 – это ген, присутствие которого связано с характером заболевания, в больших количествах он присутствует в «агрессивных» опухолях, которые растут и развиваются быстрее. На рынке уже достаточно давно существуют препараты для лечения пациентов с «положительным» HER2, такие как «Герцептин».

Исследования показали, что Enhertu чрезвычайно эффективен при лечении опухолей с очень низким уровнем HER2, которые ранее относили в категорию «отрицательных». По оценкам FDA, около 60% пациентов с раком молочной железы, у которых были HER2-отрицательные опухоли, теперь могут получать Enhertu. HER2-негативные виды рака являются наиболее распространенными, ими страдают от 80 до 85% из более чем 250 тыс. человек в США, у которых ежегодно диагностируют рак молочной железы.

Одобрение FDA позволяет использовать Enhertu у людей с метастатическим раком молочной железы с низким уровнем HER2, которые ранее получали химиотерапию, или у тех, у кого опухоли рецидивировали во время или в течение шести месяцев после завершения химиотерапии, проведенной одновременно с операцией. До одобрения Enhertu эти пациенты в противном случае получали бы гормональную терапию или химиотерапию.