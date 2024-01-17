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В Совбезе России выступили за усиление контроля над вакцинами

17.01.2024
18:11
Артем Косенок
Межведомственная комиссия Совета безопасности России выступила за усиление контроля выпуска вакцин. Были рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации рисков и угроз национальной безопасности в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней.
Фото: Freepik

В Межведомственной комиссии Совета безопасности России по безопасности в экономической и социальной сфере обсудили на заседании выпуск и распространение отечественных вакцин. Также участники выступили за усиление контроля в этой сфере, сообщили в пресс-службе Совбеза. Были рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации рисков и угроз национальной безопасности в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней.

«Сделан акцент на вопросах обеспечения Российской Федерации вакцинами отечественного производства, их поддержки и продвижения, а также усиления контроля за вакцинами, включая фармацевтические субстанции для их производства, поставляемые из-за рубежа», — отметили в пресс-службе.

Как отметили на заседании, разработаны мероприятия, направленные на полное и надежное снабжение медорганизаций иммунобиологическими препаратами, прежде всего для реализации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В Межведомственной комиссии Совбеза подчеркнули, что один из основных принципов государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней — это развитие производства качественных и эффективных вакцин на территории страны по полному производственному циклу.

Добавим, что одна из сессий Всемирного экономического форума в Давосе, запланированная на 17 января, посвящена мерам по подготовке систем здравоохранения к новым кризисам. Эксперты обсудят «болезнь Х» — теоретически неизвестный патоген, который может вызвать пандемию или эпидемию. 

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