В Совете Федерации предложили отменить мораторий на проверки бизнеса на рынке лекарств и БАД

На «круглом столе» в Совете Федерации 23 октября эксперты Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минпромторга и общественных объединений пациентов обсудили жалобы граждан, а также вопросы оборота лекарств и косметических препаратов.

Глава «Общественной потребительской инициативы», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что косметологические услуги «оказываются где угодно, и при этом применяются средства неизвестного происхождения». Он считает, что в некоторых сферах «назрела» отмена моратория на проверки бизнеса, и в первую очередь речь идет о косметологических услугах, рынке лекарств и БАД. «С введением маркировки год назад число нарушений в производстве БАД сократилось в два раза. Но при этом данная продукция начинает мимикрировать под другие виды пищевых добавок, которые не подлежат регистрации и маркировке. Наверное, нужно наводить порядок и охватывать контролем все виды продукции», — приводит слова Павлова «Медицинский вестник».

Мораторий на проверки бизнеса был введен в марте 2022 года на фоне антироссийских санкций. Затем его продлили до конца 2024 года . Исключение сделаны для объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для проверок, которые проводятся контрольными органами в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Также, по словам первого заместителя председателя Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Наговицына, все лекарства, кроме биологически активных добавок (БАД), необходимо продавать по рецептам, чтобы защитить пациентов.

«Весь мир перешел на выдачу лекарств, медицинских препаратов по рецептам. Не зря же это делается. Попробуйте за границей купить именно лекарства. Если БАД и прочее — пожалуйста, все магазины завалены, а вот лекарства купить невозможно», — поделился Наговицын.

По словам парламентария, такой переход будет сложным и больше всего «будут выступать» потребители, которые привыкли получать медицинскую услугу уже в аптеке.

Кроме того, в ходе мероприятия представитель Росздравнадзор пожаловалась, что частные клиники почти не работают в системе фармаконадзора, в которую вносят сведения о побочных действиях лекарств. Кроме того, медицинские документы интегрируются такими клиниками в Единую государственную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) фрагментарно.