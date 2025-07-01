В Свердловской области сменился директор ГАУ «Фармация»

Должность директора ГАУ «Фармация» Свердловской области с 1 июля заняла Марина Трушникова, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. На этом посту она сменила Андрея Герстнера, трудовой договор которого закончился 30 июня.

Трушникова окончила Уральскую государственную юридическую академию. С 2013 по 2020 год она была директором Департамента государственных закупок Свердловской области. Затем — гендиректором ООО «Международные цифровые технологии» и руководителем подразделения закупок АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035».

«За свою профессиональную деятельность награждена грамотой и благодарностью губернатора Свердловской области, имеет классный чин действительного государственного советника Свердловской области первого класса», — отметили в министерстве.

Герстнер возглавлял ГАУ СО «Фармация» с 2020 года. Смена руководителя случилась на фоне ликвидации АО «Фармация», учрежденного в 2024 году.

С 2017 года работа ГУП «Фармация» была убыточной, поэтому власти решили его реорганизовать. «Фармацию» переформировали в государственное бюджетное учреждение (ГБУ) и передали региональному Минздраву. После этого форму собственности сменили на ГАУ. В 2024 году «Фармацию» разделили: было учреждено акционерное общество (АО), которое должно было стать единым поставщиком препаратов для государственных больниц региона и заниматься обычными лекарствами, а ГАУ — наркотическими. Планировалось, что последнее за три года передаст первому полномочия, имущество и переведет сотрудников. В дальнейшем организация должна была забрать у частных аптек и розничный отпуск лекарств льготным пациентам.

С 2013 по 2017 год ГУП СО «Фармация» руководила Галина Жуковская, в марте 2017 года ее уволили. Основанием послужило письмо регионального Минздрава с формулировкой «за неисполнение государственного контракта в части обеспечения жителей Свердловской области лекарственными средствами». После этого ГАУ «Фармация» направило иск о взыскании с Жуковской более 12 млн руб. убытков, которые якобы были причинены ею во время работы директором аптечной сети. Суд требования не удовлетворил.

После этого на свердловском фармпредприятии неоднократно меняли директоров.