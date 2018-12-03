В «ТОР-50 менеджеров по КСО» три представителя фармы

РБК опубликовал 4-й рейтинг «ТОР-50 менеджеров по корпоративной социальной ответственности».
Релиз призван показать важность этой темы и представить управленцев, формирующих «человеческое лицо» бизнеса.
Любопытный факт: если на старте проекта среди лидеров рейтинга превалировали международные компании, то сейчас их соотношение — примерно 50 на 50.
В тройке лидеров: директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, начальник управления по КСО и бренду «Северсталь Менеджмент» Наталья Поппель, вице-президент по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса Unilever Ирина Бахтина.
На 18 месте рейтинга руководитель социальных проектов ГК «Медси» Наталья Владимирская, 24 строку занимает вице-президент по HR и корпоративному маркетингу «Биокад» Александра Глазкова, 36 место у менеджера по организации мероприятий и социальной ответственности Bayer Светланы Балаян, на 47 месте руководитель отдела коммуникаций Pfizer Галина Саяпина.
Как сообщают составители рейтинга, интерес к КСО-программам не ослабевает. Компании переходят от разовых практик к системной деятельности, создавая модели, адаптированные к специфике бизнеса.
КСО встраивается в стратегии развития компаний различных секторов экономики, от ТЭК до профессиональных услуг, что, безусловно, способствует развитию бизнеса в нашей стране.
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