В «ТОР-50 менеджеров по КСО» три представителя фармы

12:12
13 декабря 2018

Елена Григорьева

149

РБК опубликовал 4-й рейтинг «ТОР-50 менеджеров по корпоративной социальной ответственности».

Релиз призван показать важность этой темы и представить управленцев, формирующих «человеческое лицо» бизнеса.
Любопытный факт: если на старте проекта среди лидеров рейтинга превалировали международные компании, то сейчас их соотношение — примерно 50 на 50. 

В тройке лидеров: директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, начальник управления по КСО и бренду «Северсталь Менеджмент» Наталья Поппель, вице-президент по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса  Unilever Ирина Бахтина.

На 18 месте рейтинга руководитель социальных проектов ГК «Медси» Наталья Владимирская, 24 строку занимает вице-президент по HR и корпоративному маркетингу «Биокад» Александра Глазкова, 36 место у менеджера по организации мероприятий и социальной ответственности Bayer  Светланы Балаян, на 47 месте руководитель отдела коммуникаций Pfizer Галина Саяпина.

Как сообщают составители рейтинга, интерес к КСО-программам не ослабевает. Компании переходят от разовых практик к системной деятельности, создавая модели, адаптированные к специфике бизнеса. 

КСО встраивается в стратегии развития компаний различных секторов экономики, от ТЭК до профессиональных услуг, что, безусловно, способствует развитию бизнеса в нашей стране.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
03.12.2018
Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за ноябрь
01.11.2018
Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за октябрь
08.10.2018
Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за сентябрь
Популярное
10.12.2018
Перечень ЖНВЛП на 2019 год дополнен 38 лекарственными препаратами
5773
10.12.2018
«У редакционного камина» с Еленой Ватутиной
4820
09.12.2018
Московскую аптеку оштрафовали за неправильные цены на лекарства
3469
08.12.2018
Аптечный апокалипсис: стоит ли пускать дистрибьютора за первый стол
32491
07.12.2018
«У редакционного камина» с Алексеем Глазуновым
2536