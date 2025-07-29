В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставке лекарств

В Тамбовской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) при поставке лекарств, подробностями о деле поделились в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение прав граждан, страдающих орфанными заболеваниями, на льготное лекобеспечение. В ходе расследования обнаружилось, что в 2025 году был поставлен препарат, у которого не совпадали сроки годности и различались указанные на заводской упаковке и ампулах серийные номера. Кроме того, индивидуальные герметичные пакеты, в которых было доставлено лекарство, не имели необходимых маркировок.

Так, у прокуратуры возникли сомнения в качестве и подлинности препаратов. Стоимость госконтракта, в рамках которого было поставлено лекарство, составляет более 1,5 млн руб.

Ранее в Тамбовской области после служебной проверки из-за нехватки препаратов для льготного лекобеспечения уволили министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову.