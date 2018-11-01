В Татарстане закрыто уголовное дело о мошенничестве в офтальмологической клинической больнице

«ФВ» рассказывал об уголовном деле, которое было возбуждено в апреле этого года после жалобы одного из пациентов. В своем заявлении он указал, что заплатил за подбор интраокулярных линз личные средства, хотя в рамках ОМС ему должны были оказать эту помощь бесплатно. В ходе проверки ЛПУ оказалось, что это не единичный случай. Больница заключила свыше 530 аналогичных договоров на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз на общую сумму 9 млн руб. Позже она направила счета-реестры на тех же людей в страховые медицинские компании и получила еще порядка 4 млн руб. Главный врач РОКБ объяснял эту ситуацию тем, что программа ОМС позволяет работать только с линзами отечественного производства. Если пациент делает выбор в пользу иностранного производителя, с ним заключается такой договор. Однако тариф ОМС состоит из стоимости оказания медицинской помощи и цены линзы. Вычленить саму установку искусственного хрусталика из него не представляется возможным.

Мошенничество, по факту которого было заведено уголовное дело, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Служебный подлог – внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной или иной личной заинтересованности. Ничего подобного в деятельности офтальмологов не было. Все средства проводились через кассу и ни у кого в карманах не оседали. Так что состава преступления нет, уголовное дело закрыто.