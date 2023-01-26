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В «Технополисе Москва»...

В «Технополисе Москва» открылся новый завод «Велфарм-М»

26.01.2023
17:26
Артем Косенок

В особой экономической зоне «Технополис Москва» открылся новый завод «Велфарм-М». Предприятие будет работать по принципу полного цикла и выпускать более 300 лекарственных препаратов разных групп.

Фото: brightwaygroup.ru

В особой экономической зоне «Технополис Москва» открылся научно-производственный комплекс «Велфарм-М». Он будет выпускать препараты для лечения дыхательной и костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, противомикробные лекарства и другие медикаменты, сообщили в пресс-службе компании. Всего на новом заводе на старте планируется изготовлять более 80 наименований жизненно важных лекарственных препаратов.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, принявшей участие в церемонии открытия, портфель предприятия предполагает выпуск более трехсот лекарственных препаратов разных групп. Завод будет работать по принципу полного цикла – от субстанций до готовых лекарственных форм, передает ее слова пресс-служба верхней палаты парламента. Развитие фармотрасли имеет важное значение не только для лекарственной независимости страны, но и для сохранения здоровья граждан. Россия может и должна быть лучшей в этой сфере, добавила Матвиенко.

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