В Удмуртии в ходе спецоперации «Пангея» из незаконного оборота изъяты лекарства и медизделия на сумму более 2,7 млн рублей

Сотрудники МВД по УР во взаимодействии с региональными управлениями Росздравнадзора и Роспотребнадзора выявили 53 правонарушения, возбуждено 3 уголовных дела по фактам контрабанды сильнодействующих средств и обращения фальсифицированных лекарств. Изъято из незаконного оборота 217 лекарств, медизделий и БАД на общую сумму более 2,7 млн руб.

Выявлены 49 сайтов и учетных записей (аккаунтов) в социальных сетях, с использованием которых осуществлялась реализация лекарств и медизделий с нарушением требований действующего законодательства. Сведения о сайтах, предлагающих к продаже сильнодействующие и психотропные препараты, направлены на рассмотрение в Роскомнадзор для их блокировки, сообщили в пресс-службе УМВД по РУ.

Операция «Пангея» организованная Генеральным секретариатом Интерпола совместно с Всемирной таможенной организацией, проводится ежегодно с 2008 года.

В рамках операции на территории РФ в 2017 г. было выявлено около 700 Интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства. Уголовные дела возбуждены по фактам совершения мошеннических действий, производства, сбыта или ввоза на территорию РФ фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий.