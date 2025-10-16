Новости
В Волгограде потребовали закрыть аптеку «Гамма» за нарушения

16.10.2025
11:51
ДинаКоблова
Росздравнадзор по Волгоградской области потребовал закрыть на 90 суток аптеку «Гамма» за отпуск препаратов, подлежащих ПКУ, без рецептов или с нарушениями в них. Ранее деятельность аптеки уже приостанавливали на 45 суток.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор по Волгоградской области намерен привлечь ростовскую сеть аптек «Гамма» к административной ответственности, иск принят к производству Арбитражным судом Волгоградской области.

Ранее суд уже привлекал ООО «Гамма» к административной ответственности: организации назначили приостановление деятельности на 45 суток (решение от 30 сентября). В мае надзорный орган выдал аптеке на ул. Краснополянская, 44 предписание об устранении нарушений. В организации отпускали без рецепта препараты, подлежащие предметно-количественному учету (ПКУ): прегабалин, тропикамид и трамадол.

Проверка также показала, что подлежащие ПКУ лекарства реализовывали по поддельным рецептам, выдачу которых якобы обеспечило ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28». Дело в том, что серии и номера на бланках были проставлены вручную, а не типографским способом, как это делают в медучреждении.

Суд отметил, что социальная опасность деяния состоит «не в наступлении каких-либо негативных материальных последствий, а в пренебрежительном отношении «Гамма» к исполнению своих обязанностей».

Теперь Росздравнадзор потребовал приостановить деятельность организации на 90 суток.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

