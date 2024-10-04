В аптеках «Монастырёв.рф» назначили новых руководителей

Генеральным директором ООО «Радника» и ООО Холдинг «Монастырёв и Ко» с 25 сентября назначен Филипп Галактионов, следует из данных ЕГРЮЛ. Руководителем ООО «Компания Монастырёв» стала Стелла Аванесян. Владелец сети аптек Александр Монастырев подтвердил «ФВ» кадровые перестановки.

«Сделка еще не прошла, доли еще обсуждаются, директоров, да, действительно уже назначил», — сказал он, добавив, что вышел из состава управления компанией.

С августа Сбербанк и компания «Монастырёв.рф» вели переговоры с потенциальными инвесторами. Сеть оказалась в сложном положении: из-за долгов перед дистрибьюторами поставки товара в аптеки были прекращены с 8 августа.

По словам Монастырева, совокупный долг сети «Монастырёв.рф» составил 3,1 млрд руб. В эту сумму входят задолженность Сбербанку по выплаченным банковским гарантиям (2,2 млрд руб.), долги поставщикам (850 млн руб.), налоговая задолженность.

В сентябре стало известно, что «Планета здоровья» дала поручительство Сбербанку о выплате долга сети, после чего «Монастырёв.рф» смогла получать товары от поставщиков.

О причинах кризиса Монастырев рассказывал «ФВ» в эксклюзивном интервью в конце августа.