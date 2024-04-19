В аптеке Краснодара полиция нашла 1,3 тыс. упаковок «Лирики»

В аптеке Краснодара, расположенной на Московской улице, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД при осмотре подсобных помещений обнаружили и изъяли около 1,3 тыс. упаковок лекарств с сильнодействующим веществом. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, препарат содержал в составе прегабалин, который входит в противосудорожное лекарство «Лирика».

Полицейские также изъяли 68 пачек рецептурных бланков, часть из которых «вызывает сомнение в подлинности». В ходе инспекции также установили, что служебные журналы в аптеке велись с нарушением законодательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения статей о незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта (ч.1 ст.30, ч.2 ст.234 УК РФ). Сотрудники МВД устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Ранее в Ростовской области аптеку впервые привлекли к административной ответственности за торговлю препаратом «Лирика» без рецепта по новым нормам КоАП. Региональный Росздравнадзор назначил штраф в 50 тыс. руб.