В Ростовской области впервые оштрафовали аптеку по новой норме КоАП
Росздравнадзор по Ростовской области привлек к административной ответственности аптеку за торговлю противосудорожным препаратом «Лирика» (прегабалин) без рецепта. В марте там было продано 25 упак. препарата.
Как сообщили в пресс-службе территориального органа, впервые аптечную организацию привлекли к административной ответственности по обновленной норме ч.1.1 ст.14.4.2 КоАП РФ.
Закон об увеличении штрафов за безрецептурный отпуск лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), был подписан год назад. Аптеке, название которой не раскрывается, назначили наказание в размере 50 тыс. руб.
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Согласно новым нормам штраф:
В октябре прошлого года Минздрав включил в перечень ПКУ «Лирику», «Феназепам» и препараты для медикаментозного аборта.
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