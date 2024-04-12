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В Ростовской области впервые оштрафовали аптеку по новой норме КоАП

12.04.2024
16:09
Дина Коблова
В Ростовской области аптеку впервые привлекли к административной ответственности за торговлю препаратом «Лирика» без рецепта по новым нормам КоАП. Региональный Росздравнадзор назначил штраф в 50 тыс. руб.
Фото: freepik

Росздравнадзор по Ростовской области привлек к административной ответственности аптеку за торговлю противосудорожным препаратом «Лирика» (прегабалин) без рецепта. В марте там было продано 25 упак. препарата.

Как сообщили в пресс-службе территориального органа, впервые аптечную организацию привлекли к административной ответственности по обновленной норме ч.1.1 ст.14.4.2 КоАП РФ.

Закон об увеличении штрафов за безрецептурный отпуск лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), был подписан год назад. Аптеке, название которой не раскрывается, назначили наказание в размере 50 тыс. руб. 

Согласно новым нормам штраф:

  • для фармацевтов составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Также они могут быть дисквалифицированы на срок от шести месяцев до одного года. Штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления;
  • для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.;
  • для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

В октябре прошлого года Минздрав включил в перечень ПКУ «Лирику», «Феназепам» и препараты для медикаментозного аборта.

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