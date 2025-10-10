В августе спрос на витамин D вырос на 10%

Продажи витамина D за восемь месяцев 2025 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики AlphaRM. Препараты с витамином D в аптеках продаются как в виде лекарств, так и в виде биологически активных добавок (БАД). Большая часть — около 60% в упаковках — продается в виде лекарств.

В январе—августе 2025 года аптеки продали 20,8 млн упак. витамина D на 10 млрд руб. Наибольший спрос на препарат бывает зимой и осенью. Весной и летом продажи витамина D снижаются вплоть до июля, в августе начинается рост. В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025 года спрос вырос на 10%.

Витамин D регистрируется в виде лекарства реже, чем в виде БАД. Согласно данным AlpharRM, в первые восемь месяцев 2025 года на рынке продавались 100 брендов БАД и только 15 торговых марок лекарств. При этом продажи лекарств больше по сравнению с БАД. Так в упаковках доля лекарств в январе—августе 2025 года была 61,3%, а БАД — 38,7%, в рублях — 57,4 и 45,6% соответственно.

В первой десятке лидирующих брендов есть как лекарства, так и БАД. Но лекарств больше — шесть из десяти.