В эксперимент по цифровым дипломам включат медицинские и фармацевтические вузы
Правительство разработало перечень учебных заведений, которые примут участие в эксперименте по созданию электронных дипломов об образовании и квалификации. Проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения.
В список, помимо прочих, вошли медицинские и фармацевтические университеты и колледжи:
- Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;
- РНИМУ им. Н.И. Пирогова;
- Сибирский государственный медицинский университет;
- Тюменский государственный медицинский университет;
- Южно-Уральский государственный медицинский университет;
- Ярославский государственный медицинский университет;
- Уральский государственный медицинский университет;
- Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет;
- частный Ивановский фармацевтический колледж;
- Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой;
- Уфимский медицинский колледж;
- Уральский медицинский колледж;
- частный медицинский колледж «Призвание».
Эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации в новом формате будет проходить с 15 марта по 31 декабря 2024 года. В пресс-службе правительства отмечали, что цифровые документы, сформированные в рамках эксперимента, не будут иметь юридической силы и не подлежат выдаче выпускникам. После его окончания электронные дипломы и аттестаты будут удалены из системы.
Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг, подчеркнули в правительстве. Предполагается, что впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет при желании использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами.
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