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В эксперимент по цифровым дипломам включат медицинские и фармацевтические вузы

14.11.2023
15:40
Правительство включило в перечень учебных организаций для участия в эксперименте по созданию электронных дипломов несколько медицинских и фармацевтических вузов. Электронные дипломы и аттестаты, выданные в ходе пилота, не будут иметь юридической силы и их удалят из системы.
Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Правительство разработало перечень учебных заведений, которые примут участие в эксперименте по созданию электронных дипломов об образовании и квалификации. Проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения. 

В список, помимо прочих, вошли медицинские и фармацевтические университеты и колледжи:

  • Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;
  • РНИМУ им. Н.И. Пирогова;
  • Сибирский государственный медицинский университет;
  • Тюменский государственный медицинский университет;
  • Южно-Уральский государственный медицинский университет;
  • Ярославский государственный медицинский университет;
  • Уральский государственный медицинский университет;
  • Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет;
  • частный Ивановский фармацевтический колледж;
  • Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой;
  • Уфимский медицинский колледж;
  • Уральский медицинский колледж;
  • частный медицинский колледж «Призвание».

Эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации в новом формате будет проходить с 15 марта по 31 декабря 2024 года. В пресс-службе правительства отмечали, что цифровые документы, сформированные в рамках эксперимента, не будут иметь юридической силы и не подлежат выдаче выпускникам. После его окончания электронные дипломы и аттестаты будут удалены из системы.

Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг, подчеркнули в правительстве. Предполагается, что впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет при желании использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами.

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