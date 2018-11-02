В ходе операции «Пангея» в Кировской области изъяты из незаконного оборота лекарства стоимостью более 1,3 млн рублей

12:40
6 ноября 2018
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В Кировской области подведены итоги международной операции «Пангея». Глобальная операция направлена на противодействие незаконному обороту лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе с использованием сети «Интернет».

В этом году активная фаза операции была проведена с 9 по 16 октября. Кировские полицейские выявили 36 интернет-сайтов и учетных записей в социальных сетях, предлагающих к продаже незарегистрированные лекарственные средства. Проверено 279 организаций, осуществляющих оптовую и розничную реализацию лекарств и медицинских изделий.

В проведении операции принимали участие сотрудники различных подразделений органов внутренних дел, таможенники, а также сотрудники ТО Росздравнадзора.

В период подготовки и проведения операции было выявлено 10 преступлений в сфере незаконного оборота лекарственных средств и сильнодействующих веществ, пресечена контрабанда анаболических стероидов, содержащих сильнодействующие вещества. Кроме того, выявлено 15 правонарушений в сфере обращения медикаментов. В результате из незаконного оборота изъято более 2200 единиц незарегистрированных и недоброкачественных лекарственных средств и медизделий общей розничной стоимостью более 1 млн 344 тыс. руб., сообщают в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Операция «Пангея», организованная Генеральным секретариатом Интерпола совместно с Всемирной таможенной организацией, проводится ежегодно с 2008 г.

В рамках операции на территории РФ в 2017 г. было выявлено около 700 интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства. Уголовные дела возбуждены по фактам совершения мошеннических действий, производства, сбыта или ввоза на территорию РФ фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий.

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