В инструкцию препарата «Флемоксин Солютаб» внесли побочные действия

ООО «Фармгейт» (официальный представитель Cheplapharm Arzneimittel GmbH) проинформировало о новых данных по безопасности лекарственного препарата «Флемоксин Солютаб» (МНН амоксициллин). Форма выпуска — таблетки диспергируемые, 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг. Информационное письмо опубликовано на сайте Росздравнадзора.

В ноябре 2022 года Координационная группа по взаимному признанию и децентрализованным процедурам для людей (CMDh) опубликовала данные о возможной связи между между амоксициллином и асептическим менингитом, синдромом Коуниса, кристаллурией (включая острую почечную недостаточность), синдромом лекарственно-индуцированного энтероколита (DIES) и линейным IgA-зависимым буллезным дерматозом.

В связи с этим в раздел «Побочное действие» внесут следующие изменения:

острый коронарный синдром, связанный с гиперчувствительностью (синдром Коуниса), квалифицировать как побочное действие со стороны сердечно-сосудистой системы (частота неизвестна);

в нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта добавить синдром лекарственного энтероколита (частота неизвестна);

в нарушения со стороны кожи и подкожных тканей добавить линейный IgA-зависимый буллезный дерматоз (частота неизвестна);

в нарушения со стороны почек и мочевыводящей системы добавить кристаллурию, включая острую почечную недостаточность (частота неизвестна).

Также изменится и раздел «Особые указания». В него будут внесены следующие изменения: