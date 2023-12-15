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В инструкцию препарата «Фортелизин» внесли изменения в показания к применению

15.12.2023
18:34
Артем Косенок
Компания «СупраГен» сообщила о том, что в инструкцию препарата «Фортелизин» внесли изменения в показания к применению. Также был дополнен раздел «Побочное действие».
Фото: katemangostar/Freepik

Компания «СупраГен» сообщила о внесении изменений в инструкцию лекарственного препарата «Фортелизин» (рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы). Форма дозировки — лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 5 мг. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте Росздравнадзора.

Так, было внесено новое показание к применению — «Массивная тромбоэмболия легочной артерии». Такая же информация была добавлена в разделы «Способ применения и дозы», «Противопоказания» и «Особые указания».

Раздел «Фармакодинамика» дополнен результатами клинических исследований ФОРПЕ. Также раздел «Побочное действие» дополнен информацией о частоте побочных реакций в соответствии с информацией, полученной по результатам КИ у пациентов с массивной тромбоэмболией легочной артерии, и критериями ВОЗ.

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