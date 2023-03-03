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В инструкцию препарата...

В инструкцию препарата «Спитомин» внесли изменения

03.03.2023
15:21
Артем Косенок

В инструкцию препарата «Спитомин» внесли изменения. В нее добавили информацию об особенностях применения при миастении, а также рекомендацию соблюдать осторожность или воздержаться от управления транспортным средством.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Компания ООО «Эгис-Рус» сообщила о внесении новых данных по безопасности в инструкцию лекарственного препарата «Спитомин» (МНН буспирон), таблетки, 5 мг, 10 мг. Информационное письмо опубликовано на сайте Росздравнадзора.

Так, в раздел «С осторожностью» добавили информацию об особенностях применения препарата при миастении гравис. Кроме того, раздел «Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами» дополнен информацией, что препарат может ухудшать когнитивные функции, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность либо воздержаться от управления транспортными средствами.

Буспирон – это анксиолитическое лекарственное средство, производное азаспиродекандиона. Препарат применяют для лечения тревожных состояний разного происхождения. По данным ГРЛС, «Спитомин» был зарегистрирован в декабре 2007 года. Это единственный зарегистрированный в России препарат с МНН буспирон.  

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